Pasqua 2017: mons. Ambrosio (Piacenza-Bobbio), “la luce del Risorto illumini le zone buie della nostra vita e del mondo”

“La luce del Signore Risorto illumini le zone buie della nostra vita e del mondo in cui viviamo e susciti la gioia, la gioia di vivere, pur in mezzo ai segni di morte”. È l’auspicio che il vescovo di Piacenza-Bobbio, monsignor Gianni Ambrosio, esprime nel messaggio alla diocesi per le festività pasquali. “Auguro a tutti di riscoprire la luce che proviene da Cristo Risorto, che ci assicura che il nostro cammino non è mai del tutto oscuro, anche se le oscurità non mancano; non è mai un cammino sconsolato, anche se spesso ci sono le lacrime sul volto”, prosegue il vescovo, riferendosi “alle situazioni di incertezza di genitori che non sanno come educare i figli, di giovani che cercano lavoro, di fidanzati che vorrebbero poter realizzare la loro vita coniugale” oltre “alle situazioni economiche e lavorative che rendono difficile una vita vissuta con dignità e con serenità” o quelle “di sofferenza per malattie, per lutti o per altre tribolazioni”. “La vita non ci risparmia le esperienze tristi e oscure”, aggiunge mons. Ambrosio, ma “non siamo uomini e donne tristi, scoraggiati, pessimisti”. “Non siamo uomini e donne della croce, ma sappiamo che passiamo attraverso la croce”, osserva il vescovo, “perché la croce è un passaggio, la risurrezione è uno stato di vita definitivo”.