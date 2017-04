Pasqua 2017: Gennadios (metropolita ortodosso), “offrire al Risorto il dolce profumo della dedizione”

“Dobbiamo offrire al nostro Signore Risorto Gesù Cristo il dolce profumo della dedizione, il profumo del nostro perfetto amore sincero”. Lo scrive il metropolita Gennadios, arcivescovo ortodosso d’Italia e Malta ed Esarca per l’Europa Meridionale, nel messaggio per la Pasqua Ortodossa, che quest’anno coincide con quella Cattolica. “Per divenire figli della Resurrezione si deve osservare la volontà di Dio”, osserva il metropolita Gennadios, rilevando che “se Lui, il Salvatore dell’umanità, il Santo dei Santi è giunto sino alla croce; se la sua Santissima Madre ha tanto sofferto, ha pianto amaramente; se tutti i Santi ‘resistendo fino al sangue nella lotta contro il peccato’ (Ebr 12,4) sono rimasti come eroi e martiri di Cristo e della santa vita in Cristo, anche noi abbiamo la stessa disposizione d’animo, la disponibilità e la necessaria saldezza a percorrere, avendo come obiettivo la forza e la pace, l’amore e la luce della Resurrezione, per giungere, per vivere e per rallegrarci davvero nel giorno che – come canta il grande innografo San Giovanni Damasceno – ‘il Signore ha creato'”.