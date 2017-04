Diocesi: mons. Fiorini Morosini (Reggio Calabria), “ragazzi guardate al futuro con speranza. Sul lavoro bisogna cambiare mentalità”

“Dico ai giovani ‘contestate’, ma nel senso positivo. Non create acquiescenza, non vivete una vita piatta o imposta da qualcun altro. Ci sono difficoltà, però a volte basterebbe una spinta in più, magari voler fare anche un lavoro che non è quello sognato. È meglio andare in campagna, che starsene a casa. Certo anche la classe politica deve prendere coscienza di questo problema”. Così l’arcivescovo di Reggio Calabria-Bova, monsignor Giuseppe Fiorini Morosini, in un’intervista per Citynow, mandata in onda sulla pagina Facebook del magazine. Parlando di giovani e lavoro, l’arcivescovo ha sottolineato che “bisogna cambiare la mentalità”: il territorio esprime “richieste precise, non si può pensare di fare il ricercatore spaziale. Turismo e artigianato, sono i settori da sfruttare e con la massima voglia, senza pensare siano lavori umili”. “Ragazzi – è il monito di mons. Fiorini Morosini – guardate al futuro con speranza. Non esasperate le difficoltà che ci sono, ma che ci sono sempre state. Tutte le generazioni hanno avuto a che fare con momenti difficili, ricordo le contestazioni e le manifestazioni di fine anni ’60”. Proprio sul tema lavoro, per il 19 aprile è in programma l’incontro “Io cerco il lavoro che mi invento” voluto da mons. Fiorini Morosini: “Diremo quali possibilità concrete di lavoro ci sono – ha spiegato – non ci saranno discorsi vuoti o retorica. Offriremo indicazioni utili ai giovani, studenti e disoccupati. Venga chi davvero vuole fortemente trovare un lavoro, non raccomandazioni”.