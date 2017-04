Diocesi: Caritas Grosseto, domani 60 persone al pranzo di Pasqua

Saranno circa 60 le persone che domani, domenica 16 aprile, parteciperanno al pranzo di Pasqua preparato dalla Caritas di Grosseto. A loro verranno serviti un antipasto maremmano con crostini misti, tagliatelle al ragù, roast beaf con contorni e, per concludere, la colomba pasquale. “I volontari – si legge in una nota – da alcuni giorni sono a lavoro per preparare quanto poi sarà servito” in un “pranzo della festa, perché tutti possano percepire, anche attraverso un pasto diverso e più ricco, l’annuncio della resurrezione che è anche per loro”. La Caritas di Grosseto sarà regolarmente attiva anche lunedì dell’angelo.