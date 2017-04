Cultura: “Il Regno Documenti”, nuovo numero con il filo rosso del “rinnovamento”. Europa, famiglia, Chiesa in Africa

Il nuovo numero della rivista “Il Regno Documenti” di aprile “ha in qualche modo un filo rosso, quello del ‘rinnovamento’: come opportunità segnalata da Papa Francesco per l’Unione europea, in occasione del 60° anniversario dei Trattati di Roma; come necessità per ampi spazi della società italiana occupati dalla cultura mafiosa, e per un dibattito sul lavoro che deve recuperare centralità nel nostro Paese”. Lo segnala la redazione della rivista (per approfondire http://www.ilregno.it), che spiega ancora: “Ma rinnovamento è anche un concetto dibattuto se si entra nel tema della pastorale familiare, come si può vedere da due letture opposte che danno dell’esortazione apostolica postsinodale Amoris laetitia la Conferenza episcopale campana e l’arcidiocesi statunitense di Philadelphia”. Rinnovamento infine “è quanto chiedono da diverse prospettive gli episcopati del Sud Sudan, del Ciad e del Ruanda”.