Benedetto XVI: mons. Gänswein, non si è mai “lasciato provocare da reazioni ostili o denigratorie”

“Gli attacchi non sono mancati né prima al cardinale Ratzinger da prefetto della Congregazione per la dottrina della fede né dopo a Papa Benedetto”. Ma egli “non si è lasciato provocare, tanto meno intimidire da reazioni ostili o, persino, denigratorie”. Lo afferma mons. Georg Gänswein, prefetto della Casa Pontificia e segretario particolare di Benedetto XVI, in un’intervista al Sir per i 90 anni del Papa emerito. “Difendere la verità della fede, difendere la Chiesa”, riconosce mons. Gänswein, “ha il suo prezzo. In sincerità ci si dovrebbe domandare se le critiche alla persona e all’operato fossero fondate e convincenti. C’è stato un miscuglio d’incomprensione e aggressione, mai del tutto chiarito”. E anche “creare e nutrire ‘ex post’ ipotetiche polemiche fra Papa Francesco e il suo predecessore è un gioco troppo superficiale e scorretto”.

Circa la scelta del monastero “Mater ecclesiae” per vivere dopo la rinuncia, “Benedetto – ricorda il suo segretario – spesso ha parlato del primato della preghiera, senza la quale tutto l’impegno dell’apostolato e della carità si riduce ad attivismo. Questo vale anche e anzitutto per il governo della Chiesa universale”. Perciò “proprio nel momento della rinuncia si sentiva chiamato a ‘salire sul monte’, a dedicarsi ancora di più alla preghiera e alla meditazione per sostenere in questo modo la Chiesa e il suo successore sulla cattedra di Pietro. È un impegno al quale si dedica giorno per giorno, volentieri e con tutto il cuore”. Infine, mons. Georg esprime “una grande gratitudine nei suoi confronti” con l’augurio “che il Signore gli mantenga la pace dell’anima e la gioia del cuore”.