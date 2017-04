Benedetto XVI: mons. Gänswein, la presenza del fratello Georg è “il dono più bello” per i 90 anni

“Ci sarà un piccolo momento di festa adatto alle sue forze. Questo momento sarà a Pasquetta, un giorno dopo il compleanno, con una modesta festa alla bavarese, con una piccola delegazione dalla Baviera e con la presenza degli Schützen. Sarà presente anche il fratello Georg, il dono più bello per questo giorno”. Così Benedetto XVI festeggerà i 90 anni che compirà il 16 aprile, nello stesso giorno in cui, quest’anno, viene celebrata la Pasqua. A svelare i dettagli in un’intervista al Sir è mons. Georg Gänswein, prefetto della Casa Pontificia e segretario particolare del Papa emerito. “Per un uomo della sua età – rivela il segretario – sta bene. È sereno, di buon umore, lucidissimo. Certo le forze fisiche diminuiscono. Nel camminare fa fatica, perciò usa un deambulatore che gli garantisce autonomia nel movimento e sicurezza. Le giornate sono ben scandite, come da sempre: preghiera, meditazione, lettura, studio, corrispondenza; ci sono anche visite, la musica ha certamente il suo posto insieme alla passeggiata quotidiana”.