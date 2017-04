Via Crucis al Colosseo: quattordicesima stazione, “solitudine e silenzio”, le donne e la tomba vuota

“Le donne se ne sono andate”, dopo aver visto il sepolcro e come era stato posto il corpo di Gesù. “Solitudine e silenzio”, si legge nel commento alla quattordicesima e ultima stazione della Via Crucis. “È di un altro compimento che oggi si tratta; per ora nascosto e impenetrabile”, scrive l’autrice nel testo: “Shabbat in cui restare oggi immobili, nel raccoglimento del cuore e della memoria velata di lacrime. Preparando anche i profumi e gli aromi con cui esse renderanno il loro ultimo omaggio al suo corpo, domani, di buon mattino”. “Ma, con quel gesto – la domanda finale – si preparano soltanto a imbalsamare la loro speranza? E se Dio avesse preparato alla loro sollecitudine una risposta che esse non possono nemmeno prevedere, immaginare, intuire… la scoperta di una tomba vuota, l’annuncio che lui non è più lì, perché ha spezzato le porte della morte”.