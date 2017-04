Via Crucis al Colosseo: decima stazione, “soltanto il Dio sofferente può salvare”

“Soltanto il Dio sofferente può salvare”. Questa frase di Dietrich Bonhoeffer fa da sfondo alla meditazione della decima stazione della Via Crucis, in cui viene narrata la tentazione di scendere dalla Croce a cui viene sottoposto Gesù. “Nella misura in cui, battezzati nella morte e nella risurrezione di Gesù Cristo, lo seguiamo sulla sua vita, le sfide del Maligno non hanno più presa su di noi, sono ridotte a nulla, la loro menzogna è svelata”, assicura Anne-Marie Pelletier: “Allora si scopre l’imperiosa necessità di quel ‘bisognava’ che Gesù insegna con pazienza e ardore a coloro che erano in cammino sulla vita di Emmaus”. “Cominciamo, così, a comprendere che ‘soltanto il Dio sofferente può salvare’, come scriveva il pastore Dietrich Bonhoeffer pochi mesi prima di morire assassinato, quando, sperimentando sino in fondo il potere del male, poteva riassumere, in questa verità semplice e vertiginosa, la professione della fede cristiana”.