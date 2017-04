Via crucis a Campobasso: la preghiera del detenuto nella sosta davanti al carcere

“Madonnina mia, Tu che sei la mamma di tutti noi, ti preghiamo: ascolta le preghiere di questi tuoi figli peccatori che desiderano solo tornare ad una vita normale. A Te o Mamma Celeste che hai dato tuo figlio in sacrificio per noi, ogni giorno ti ringraziamo per tutto ciò che ci doni”. Inizia così la preghiera del detenuto pronunciata a Campobasso in occasione della sosta della processione dell’Addolorata e del Cristo morto, dinanzi al carcere. “Tu che sei Madre di Misericordia, Tu che sei la Regina, Tu che sei piena di grazia – prosegue la preghiera – ti supplichiamo intercedi per noi. Tu che hai visto Gesù, tuo Figlio, morire in croce per salvare l’umanità apri i nostri occhi perché possiamo anche noi capire quel gesto avvenuto per colpa dei nostri errori. Ogni giorno con il cuore infranto dal dolore, dal rimpianto e dal rimorso, alziamo lo sguardo verso l’alto del Cielo pregandoti di illuminare le nostre menti e i nostri cuori”. “Tu Madre di tutte le madri, proteggi e benedici le nostre mamme che soffrono per la nostra lontananza, ti preghiamo fai in modo che possiamo riabbracciarle presto. La risurrezione di tuo Figlio – l’auspicio conclusivo – possa portare nelle nostre anime una nuova luce di speranza e una voglia di cambiamento che ci permetta di camminare per la dritta via che porta alla vita eterna. Amen”.