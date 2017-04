Università: Fuci, a Pavia e Vigevano a maggio il Congresso nazionale su “Mediterraneo frontiere di speranza”

Si svolgerà dal 4 al 7 maggio, a Pavia e a Vigevano, il 66° Congresso nazionale della Federazione universitaria cattolica italiana (Fuci), dal titolo “Mediterraneo: frontiere di speranza”. Ad accompagnare i giovani studenti nella sessione inaugurale di giovedì 4 maggio a Pavia, la prolusione di mons. Ambrogio Spreafico, vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino e presidente della Commissione episcopale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso. Seguiranno interventi di Andrea Pase, docente di geografia storica presso l’Università degli studi di Padova, e di Roberta Ricucci, docente di sociologia dei processi culturali (Università degli studi di Torino). Il 5 maggio è in programma una tavola rotonda sugli aspetti socio-politici del Mediterraneo, con Paolo Magri, vice presidente esecutivo e direttore dell’Istituto per gli studi di politica internazionale; Michele Nicoletti, presidente della Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa; padre Camillo Ripamonti, presidente Centro Astalli-Servizio dei gesuiti per i rifugiati in Italia. Nel pomeriggio gruppi di lavoro sui temi proposti, per poter portare attraverso le tesi congressuali il contributo dei lavori della Federazione all’esterno. Il 6 e 7 maggio, a Vigevano, l’Assemblea federale. Ad accompagnare il congresso l’hashtag #abitareleFrontiere, “che vuole esprimere – spiegano dalla Fuci – lo spirito con cui vivere le tante frontiere che ci attendono, per essere costantemente aperti all’intera società e al mondo, che ci circonda fino ai suoi lontani confini”.