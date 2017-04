+++ Superbomba Usa e tensioni NordCorea: mons. Ricchiuti (Pax Christi), “siamo esterrefatti e sgomenti” +++

“Siamo esterrefatti, senza parole e anche un po’ sgomenti”. Così monsignor Giovanni Ricchiuti, arcivescovo di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti e presidente di Pax Christi Italia, commenta le continue tensioni internazionali: ieri gli Stati Uniti hanno bombardato i covi dell’Isis nella provincia afghana di Nangarhar con una Gbu-43, anche nota come Moab (Massive Ordnance Air Blast), acronimo anglosassone che qualcuno traduce liberamente come “madre di tutte le bombe”. Oggi si parla di possibili raid Usa contro i test nucleari in Nord Corea. “Ma è mai possibile che non si riescano a trovare altre strade, se non quelle che portano sempre alla guerra?”, domanda Ricchiuti, ribadendo che “la guerra è un crimine – come ricorda sovente il Papa – e non può che generare altri crimini, come è successo in occasione dei fatti di Idlib. E come accade sempre, quando il commercio delle armi è fiorente”. Il “popolo della pace”, prosegue l’arcivescovo, che “va oltre le varie sigle che lo compongono”, “non cederà a queste logiche. Noi continueremo a sperare in un futuro di pace per tutti. E la giornata di digiuno e preghiera, vissuta mercoledì scorso, non può che confermare questo nostro impegno”. Oggi, dice Ricchiuti, “ricordiamo la Passione di Cristo. Durante la liturgia della Parola pregheremo per i governanti perché cerchino il bene comune nella vera libertà e nella vera pace. Sarà un’invocazione quanto mai attuale. Con un appello: non si crocifiggano altre persone sulla croce della guerra e degli interessi. Noi non possiamo che continuare a invocare il dono della pace nel mondo”.