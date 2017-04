Sport e solidarietà: Avezzano, con il Setterosa di pallanuoto raccolta fondi per i piccoli pazienti del Policlinico Gemelli

La Nazionale di pallanuoto femminile, medaglia d’argento a Rio 2016, promuoverà, martedì 18 aprile, alle ore 19, presso la piscina comunale di Avezzano, una raccolta fondi per potenziare il Servizio di neuropsicologia e psicologia clinica della Fondazione Policlinico universitario Gemelli di Roma e dare supporto alle famiglie di bambini colpiti da neoplasie cerebrali in cura presso l’ospedale. Il “Setterosa” affronterà l’Ungheria, quarta tappa della Water Polo World League. “Particolarmente forte il legame che si è sviluppato tra i pazienti pediatrici del Gemelli e lo splendido team del Setterosa, guidato – spiega una nota del Gemelli – dal Commissario tecnico Fabio Conti, che lo scorso luglio prima della partenza per le Olimpiadi trascorsero una intensa ed emozionante giornata insieme ai bimbi ricoverati nel Policlinico. Bambini, familiari e personale sanitario dei reparti pediatrici del Gemelli sono stati i primi tifosi delle nazionali di pallanuoto per tutta la meravigliosa avventura olimpica, coronata dalla medaglia d’argento, creando un vero legame di amicizia”. Ora “il Setterosa vuole vincere fuori dalla vasca di Avezzano un’altra importante partita del campionato della solidarietà incoraggiano a sostenere una importante causa a favore dei piccoli”.

Le donazioni dei tifosi che seguiranno la partita del Setterosa ad Avezzano contribuiranno in particolare a sviluppare il Servizio di neuropsicologia e psicologia clinica del Gemelli “impegnato a curare bambini con disturbi dell’apprendimento e disordini di linguaggio nonché bambini affetti da epilessia; i fondi raccolti serviranno anche a dare supporto alle famiglie di bambini colpiti da neoplasie cerebrali”. Nel 2016, segnala il Policlinico, si sono registrati circa 1500 accessi presso il Servizio e quelli programmati arrivano fino al mese di luglio 2018 con una lista di attesa di 40 pazienti.