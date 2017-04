Sir: principali notizie dall’Italia e dal mondo. Trump lancia superbomba in Afghanistan. Nord Corea, “pronti a guerra”. Naufragio migranti in Libia

Afghanistan, Trump ordina di lanciare la “madre di tutte le bombe”, uccisi 36 miliziani dell’Isis

Gli Stati Uniti di Donald Trump hanno sganciato nella zona di Nangarhar la cosiddetta bomba MOAB (la sigla significa “Massive ordnance air blast”), ribattezzata mother of all bombs -madre di tutte le bombe. È la prima volta che la superbomba Moab è usata in combattimento. Pesa quasi 10 tonnellate e ha la forza di distruggere tutto nel raggio di centinaia di metri. “Un altro grande successo, sono orgoglioso dei nostri militari”, ha detto Trump. L’obiettivo, dice la Casa Bianca, sono “tunnel e grotte usate dai miliziani dell’Isis” e “sono state prese tutte le precauzioni per evitare vittime civili e danni collaterali”. Il ministero della Difesa afghano ha reso noto oggi che la bomba lanciata ieri “ha causato la morte di 36 miliziani dell’Isis”.

Pyongyang: pronti a guerra se Usa lo sceglieranno

In un’intervista all’Associated Press il viceministro degli Esteri nordcoreano Han Ryol ha accusato il presidente americano Donald Trump di aver creato un “circolo vizioso” di tensioni nella penisola coreana, ha detto che di fronte a un attacco preventivo americano Pyongyang “non terrà le braccia incrociate” ed ha aggiunto che la Corea del Nord andrà in guerra se gli Stati Uniti “lo sceglieranno”. Il viceministro ha puntato il dito contro le “manovre militari spericolate” degli Usa e possibili “attacchi preventivi”, avvertendo che Pyongyang “ha un potente deterrente nucleare”.

Naufraga gommone al largo della Libia, 97 dispersi e 23 i superstiti

Naufragio di un gommone al largo della Libia: la Guardia Costiera libica ha confermato a quella italiana il naufragio di un gommone carico di migranti avvenuto nelle proprie acque territoriali, con un bilancio di 97 dispersi e 23 superstiti. La stessa Guardia costiera libica ha, inoltre, informato di altri migranti soccorsi nelle proprie acque territoriali. Al di fuori di queste ha operato nave Dattilo, della Guardia Costiera italiana, che, in due distinti interventi, ha soccorso 241 migranti.

Siria: al via evacuazione di 4 città. Oltre 30.000 civili coinvolti dalle operazioni

Il governo siriano e i ribelli hanno dato il via all’evacuazione di quattro città assediate. Lo riporta la Bbc. L’operazione, che coinvolgerà oltre 30.000 persone, è stata resa possibile grazie ad un accordo mediato da Qatar e Iran. Circa 80 autobus sono arrivati a Rashidin, ovest di Aleppo, per portare i civili verso aeree controllate dal regime di Damasco. Lo stesso sta avvenendo a Madaya e Zabani.

Ortona, uomo uccide a coltellate la moglie e un’amica. La coppia era in fase di separazione

Ha ammesso il duplice delitto Francesco Marfisi, 50 anni, l’uomo che a Ortona ha ucciso a coltellate la moglie Letizia Primiterra, 47 anni, e la sua amica, Laura Pezzella, 33 anni. L’uomo è stato fermato dai carabinieri con una breve colluttazione mentre si stava recando a casa di un’altra donna. Secondo una prima ricostruzione, la moglie sarebbe stata uccisa nell’androne di casa di una conoscente dove si era appoggiata, in attesa della separazione. Dopo Marfisi si sarebbe recato a casa di Laura Pezzella. Il coltello, arma del duplice delitto, è stato recuperato.

Milan: finisce era Berlusconi, vende il club ai cinesi

Milan, finisce un’era. È stato firmato, infatti, il closing del Milan: il cinese Li Yonghong è formalmente diventato il nuovo proprietario del club rossonero, che passa di mano dopo 31 anni di gestione da parte di Silvio Berlusconi. È infatti andata a buon fine l’operazione con la Fininvest che, a fronte del versamento con cui è stato completato il pagamento, ha ceduto il 99,93% delle azioni alla società veicolo lussemburghese Rossoneri Sport Investment Lux, creata ad hoc dall’investitore cinese.

Scienza: possibile la vita nell’oceano di una luna di Saturno

Una delle lune di Saturno, Encelado, potrebbe avere condizioni capaci di favorire la vita nell’oceano di acqua liquida nascosto sotto i suoi ghiacci. La scoperta, pubblicata sulla rivista Science e presentata dalla Nasa in una conferenza stampa, si basa sui dati raccolti dalla sonda Cassini, delle agenzie spaziali di Usa (Nasa), Europa (Esa) e Italia (Asi). La ricerca è coordinata da Junter Waite, del Southwest Research Institute.