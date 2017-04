Scienza e fede: Sefir, mercoledì 19 aprile un incontro sul tema “L’uomo è un animale come tutti gli altri?”

“L’uomo è un animale come tutti gli altri? Somiglianze e differenze… libertà e creatività”. È il tema dell’incontro con l’etologo Augusto Vitale, che si terrà mercoledì 19 aprile, alle ore 17, al Bibliocaffè letterario di via Ostiense 95 a Roma. Si tratta del secondo appuntamento del ciclo di incontri di “riflessione” su uomini, animali e macchine promossi da “Sefir” (Scienza e fede sull’interpretazione del reale), l’area di ricerca interdisciplinare, costituita presso l’Issr “Ecclesia Mater”. “Gli animali spesso ci sorprendono con atteggiamenti, azioni e abilità ‘quasi’ uguali a quelle degli esseri umani. Ricordano, costruiscono, attivano strutture e relazioni sociali, lavorano in gruppo. sono spinti solo da caratteristiche strettamente biologiche? Quali sono le somiglianze e le differenze con l’uomo? Che ruolo rivestono la cultura e la creatività? Quali sono i tratti distintivi?”, sono tra gli interrogativi al centro dell’incontro con Augusto Vitale, segretario della Federazione europea di primatologia. Info: www.ecclesiamater.org/