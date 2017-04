Riviste: Affari internazionali, referendum in Turchia e voto in Francia. Democrazie alla prova

“La settimana santa s’è aperta dopo un bagno di sangue in Egitto, con i due attentati nelle chiese di Tanta e ad Alessandria che, nel giorno della Domenica delle Palme, hanno fatto 46 vittime e un centinaio di feriti. Se da una parte la comunità cristiana si prepara alla visita di Papa Francesco, prevista per fine mese, dall’altra la Chiesa copta ha annullato tutte le celebrazioni ad eccezione della Pasqua”. Lo si legge nella presentazione di “Affari internazionali”, rivista dello Iai di Roma (Istituto affari internazionali, fondato su iniziativa di Altieri Spinelli). E mentre “proprio domenica la Turchia va alle urne per il referendum costituzionale, che potrebbe consolidare il potere nelle mani del presidente Erdogan, l’Ue torna a guardare entro i suoi confini: mancano meno di dieci giorni al primo turno delle presidenziali in Francia”. Domenica 23 si affronteranno 11 candidati “e i favoriti sono fuori dagli schieramenti tradizionali”. La rivista di politica internazionale si domanda: “Conquistato l’Eliseo, il neo-presidente avrà anche la forza di garantirsi una maggioranza in Parlamento? O si andrà verso una imprevedibile coabitazione? La sicurezza tiene banco nel dibattito, con Marine Le Pen che, in caso di vittoria, vuole sospendere gli accordi di Schengen”. Anche in Cina “si rafforza la legislazione anti-terrorismo, vietando burqa e barbe anormali nella regione a maggioranza musulmana dello Xinjiang”. Per approfondire: http://www.affarinternazionali.it/