Riconoscimenti: al card. Dziwisz il “Premio Festival della vita 2017”

Il Festival della vita, progetto culturale promosso dal Centro culturale San Paolo onlus, che per la sua settima edizione ha come tema “Vivere è… Conoscere”, dopo la sessione ordinaria tenuta a Caserta e ad Aversa e la sessione invernale conclusa a Roccaraso, sarà per la prima volta in Polonia. Una delegazione presieduta dal console onorario della Repubblica di Polonia, Dario Dal Verme, e dal presidente della manifestazione, don Ampelio Crema, sarà ricevuta a Cracovia il prossimo 20 aprile dal card. Stanisław Dziwisz. Durante l’incontro sarà consegnato il “Premio Festival della vita 2017” a colui che per decenni è stato segretario di Giovanni Paolo II e che per l’occasione donerà al Festival della vita, diretto da Raffaele Mazzarella, una reliquia del Pontefice santo. All’incontro parteciperà anche don Daniel Luka, vicario regionale e direttore dell’apostolato e dell’Edizioni San Paolo in Polonia. Info: www.festivaldellavita.it