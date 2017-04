Pasqua 2017: mons. Tardelli (Pistoia), “ognuno frugando dentro il suo cuore trovi la speranza”

“Ognuno frugando dentro il suo cuore trovi la speranza, pur se seppellita sotto spessi strati di polvere”. È l’augurio espresso dal vescovo di Pistoia, mons. Fausto Tardelli, nel messaggio alla diocesi per le festività pasquali. “Non posso non fare gli auguri di Pasqua alla città e a tutti i suoi abitanti. Ho bisogno di farli”, scrive il vescovo, affermando che “credo nella risurrezione di Cristo da morte. Credo nella vittoria della vita, dell’amore su ogni ingiustizia e cattiveria. Credo che l’uomo, ogni uomo, l’umanità intera, con la risurrezione di Gesù , può nutrire la concreta speranza di un mondo nuovo, dove la gioia trionfi su ogni amarezza”. “La Pasqua racconta il dramma dell’esistenza umana, le sue bassezze e miserie, la sporcizia che ci portiamo dentro; la lotta continua tra il bene e il male; narra di ingiustizia, invidie e odio, di politica e guerre, di amore e tradimento, di sangue. Di tutto ciò che è umano e anche disumano”, prosegue Tardelli, rilevando che “ne parla però da una prospettiva che è quella del riscatto, della rinascita, del rialzarsi in piedi sentendo la forza della giustizia e dell’amore”. “La Pasqua vede le cose dalla prospettiva unica del crocifisso – risorto”, aggiunge, evidenziando che “la risurrezione di Cristo è un bene comune, è un bene per tutti e di tutti, senza distinzioni”.