Pasqua 2017: mons. Ravinale (Asti), “dovunque il messaggio evangelico viene accolto si creano i presupposti per una convivenza di pace”

“Se tante situazioni critiche presentano il mondo come immerso in un lungo venerdì santo, siamo certi che la fede nel Risorto potrà aprici a una Pasqua meravigliosa”. Ad affermarlo è il vescovo di Asti, mons. Francesco Ravinale, nel messaggio di auguri pubblicato dal settimanale diocesano “Gazzetta d’Asti” in occasione della Pasqua. “Con tristezza apprendiamo dal mondo notizie preoccupanti di avvenimenti che turbano la pace, dagli atti di terrorismo a scelte politiche che fanno temere un grave turbamento del rapporto tra gli Stati”, osserva il vescovo, “per cui raccolgo e rivolgo a tutti il desiderio del Signore Risorto, che nel giorno della Risurrezione ha salutato i discepoli con l’augurio: la pace sia con voi”. “Per la nostra città e il nostro territorio vorremmo che fossero davvero sempre un ambiente esemplare di pace e, se questo accade, ne ringraziamo sinceramente il Signore”, aggiunge Ravinale, richiamando “il rapporto bello che si è instaurato tra i cattolici, i fratelli ortodossi e il mondo islamico” anche “nella nostra diocesi”. “Ma è doveroso sottolineare che – prosegue il vescovo – dovunque il messaggio evangelico viene accolto si creano i presupposti per una convivenza di pace”. “L’augurio che mi sento di rivolgere a tutti – conclude – è che questo messaggio venga accolto benevolmente, nella certezza che contiene in sé la forza necessaria per realizzare un mondo salvato”.