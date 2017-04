Pasqua 2017: mons. Ghirelli (Imola), “rivendica la propria importanza anche in ambito civile”

“La Pasqua rivendica inopinatamente la propria importanza, anche in ambito civile. Lo Stato, proprio perché laico, riconosce e rispetta la libertà religiosa dei cittadini. La libertà religiosa è la prima forma e la base di tutte le libertà: per questo, neanche l’organizzazione del lavoro può impunemente ignorarla”. È quanto scrive il vescovo di Imola, mons. Tommaso Ghirelli, nel messaggio pasquale alla diocesi, citando il caso dell’outlet aperto a Pasqua: un’imposizione che “si accompagna a una generale carenza di rispetto per la dignità dell’uomo”, lamenta il presule. Peraltro, osserva, già da anni “la Pasqua, pur essendo la solennità più importante del cristianesimo, pur essendo il trionfo della vita, non è abbastanza sentita. È la cultura nichilista che inibisce la gioia della Risurrezione, impedendo ai credenti di affermare a viso aperto la vittoria sulla morte, proprio perché la cultura dominante non è in grado di confrontarsi con l’enigma della morte e tenta di sfuggirle nascondendola”. “Ma da dove proviene – s’interroga Ghirelli – la centralità delle festività pasquali? Dal carattere risolutivo dell’evento della Risurrezione, dal suo essere la vittoria finale non della Vita in astratto ma di quel Gesù che da uomo ha affrontato la morte, l’ha sofferta come ogni altro uomo passato sulla faccia della terra, per tornare vivo al terzo giorno, per non più morire”. “La meraviglia suscitata da questi fatti è la base di un itinerario che, se giunge a conclusione, rende gli esseri umani partecipi della condizione nuova, ‘ultramortale’ del ‘Primogenito dai morti’. Ce n’è abbastanza – conclude – per fare festa insieme, la più grande festa possibile”.