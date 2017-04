Papa Francesco: arrivato al Palatino per la Via Crucis in mondovisione al Colosseo. Imponenti le misure di sicurezza

Il Papa è arrivato intorno alle 21 al Palatino, nella terrazza allestita nella postazione da dove seguirà la Via Crucis, trasmessa in mondovisione, che si snoderà intorno al Colosseo. Ad attenderlo ed accoglierlo, salutandolo al suo arrivo con un fragoroso applauso, una folla composta e silenziosa di migliaia di persone, tra cui moltissimi turisti, con le candele accese. A portare la Croce nella prima e ultima delle 14 stazioni del rito che caratterizza l’antichissimo rito del Venerdì Santo – la cui origine risale ai reduci dalle Crociate – è il cardinale Agostino Vallini, vicario del Papa per la diocesi di Roma. A portare la Croce nelle altre stazioni saranno, nell’ordine: una famiglia di Roma, l’Unitalsi con un disabile in carrozzina, una studentessa polacca, una famiglia di Rimini, tre suore indiane, due suore e una coppia africana dal Congo. Poi famiglie provenienti dall’Egitto, dal Portogallo, dalla Colombia, dalla Francia e dalla Cina. La penultima stazione è affidata ai Frati di Terra Santa. Imponenti le misure di sicurezza: tutta l’area intorno al Colosseo è pattugliata da circa 3mila uomini, con gli elicotteri che sorvolano ininterrottamente la zona. Perquisizioni col metal detector, dovute all’alto livello di allerta.