Papa Francesco al carcere di Paliano: Cersosimo (direttrice), “ha scelto gli ultimi tra gli ultimi”

Papa Francesco “ha scelto gli ultimi tra gli ultimi, quanti hanno più bisogno”, per la Messa in Coena Domini di quest’anno. Così parla Nadia Cersosimo, direttrice del carcere di Paliano, in un’intervista al Sir all’indomani della visita del Papa. “Solo ora – racconta – iniziamo a prendere coscienza della meraviglia del dono che il Santo Padre ci ha fatto venendo qui, all’inizio del triduo pasquale. Continuiamo a lavorare come sempre, ma con uno spirito diverso. C’è una sorta di gioia che non è comune, che può venire solo dall’amore di Dio, un amore incommensurabile, che davvero lascia lo spazio per il perdono per tutti coloro che hanno sbagliato”. “Il Santo Padre – prosegue – si è rivolto a tutti noi. Nell’omelia ha chiesto di aiutare i compagni ‘perché questo è amore, è come lavare i piedi’. Un invito ai detenuti, certo, ma anche per noi, come operatori penitenziari, è un richiamo a realizzare il mandato costituzionale e istituzionale nel rispetto della dignità dell’uomo e con l’impegno morale dell’aiuto verso la persona detenuta”, giacché “il carcere ha senso come istituzione se riesce a raggiungere l’obiettivo di recuperare, di attivare un processo di ravvedimento nelle persone che hanno sbagliato e dare loro speranza”.