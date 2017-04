Notizie Sir del giorno: Via Crucis al Colosseo e ad Amatrice, Venezuela, superbomba Usa e tensioni Nord Corea

Papa Francesco: Via Crucis al Colosseo, “vergogna per tutte le volte che abbiamo scandalizzato e ferito la Chiesa”

“O Cristo lasciato solo e tradito perfino dai tuoi e venduto a basso prezzo. O Cristo giudicato dai peccatori, consegnato dai Capi. O Cristo straziato nelle carni, incoronato di spine e vestito di porpora. O Cristo schiaffeggiato e atrocemente inchiodato. O Cristo trafitto dalla lancia che ha squarciato il tuo cuore”. È cominciata con questa serie d’invocazioni la preghiera, quasi sussurrata, con cui il Papa ha concluso il rito della Via Crucis al Colosseo. “Vergogna”, la parola dominante, “per il sangue innocente quotidianamente versato da donne, bambini, immigrati e di persone perseguitate per il colore della loro pelle oppure per la loro appartenenza etnica e sociale e per la loro fede in Te”. Vergogna, “per le troppe volte che, come Giuda e Pietro, ti abbiamo venduto e tradito e lasciato solo a morire per i nostri peccati”. Vergogna “per la nostra voce squillante nel difendere i nostri interessi e timida nel parlare di quelli altrui”. Vergogna “per i nostri piedi veloci sulla via del male e paralizzati sulla vita del bene”. Vergogna anche “per tutte le volte che noi Vescovi, Sacerdoti, consacrati e consacrate abbiamo scandalizzato e ferito il tuo corpo, la Chiesa”. (clicca qui)

Venezuela: mons. Padrón (presidente vescovi), “pressione internazionale contro dittatura”

“La Chiesa è molto preoccupata per il destino del Paese” che rischia di scivolare verso “la dittatura” a causa del “golpe di Stato giudiziario” e la “forte repressione contro ogni forma di manifestazione e dissenso”. A parlare in una più ampia intervista al Sir è monsignor Diego Padrón Sanchez, arcivescovo di Cumanà e presidente della Conferenza episcopale del Venezuela, commentando gli scontri in corso in questi giorni in tutto il Venezuela, con 5 vittime, decine di feriti e centinaia di persone arrestate. Il presule racconta pure delle due le azioni che la Chiesa del Venezuela sta portando avanti per contrastare la grave crisi politica ed economica in corso: la “Olla solidaria” (pentola solidale) con i più poveri riuniti per condividere il cibo e l’accompagnamento della popolazione. (clicca qui)

Via Crucis ad Amatrice: mons. Pompili (Rieti), “Venerdì Santo ininterrottamente dal 24 agosto, una croce è stata piantata in questa terra”

“Nessun male viene da Dio! Dio non vuole il male dei suoi figli, ma lo condivide, solidale con tutte le vittime di ogni ingiustizia”. È cominciata con queste parole, alla presenza di mons. Domenico Pompili, vescovo di Rieti, la Via Crucis nella zona Rossa di Amatrice: 14 stazioni, comprese tra l’ospedale “Francesco Grifoni”, gravemente lesionato dal sisma del 24 agosto e in via di demolizione, e la Chiesa simbolo di Sant’Agostino, di cui resta in piedi solo la parete destra puntellata da un castello di tubi innocenti. A portare la Croce, per tutto il tragitto, una famiglia terremotata, tra letture, meditazioni, preghiere e canti. “Ogni giorno è Venerdì Santo nel mondo e per noi lo è ininterrottamente dal 24 agosto” quando in quella “notte d’estate, in mezzo a gente allegra e spensierata, è stata piantata una croce su questa terra. Una croce più crudele e devastante di qualsiasi nostra immaginazione. Amatrice e Accumoli inghiottite in un attimo”, ha detto mons. Pompili, chiudendo la Via Crucis. (clicca qui)

Superbomba Usa e tensioni NordCorea: mons. Ricchiuti (Pax Christi), “siamo esterrefatti e sgomenti”

“Siamo esterrefatti, senza parole e anche un po’ sgomenti”. Così mons. Giovanni Ricchiuti, arcivescovo di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti e presidente di Pax Christi Italia, commenta le continue tensioni internazionali: ieri gli Stati Uniti hanno bombardato i covi dell’Isis nella provincia afghana di Nangarhar con una Gbu-43, anche nota come Moab (Massive Ordnance Air Blast), acronimo anglosassone che qualcuno traduce liberamente come “madre di tutte le bombe”. Oggi si parla di possibili raid Usa contro i test nucleari in Nord Corea. “Ma è mai possibile che non si riescano a trovare altre strade, se non quelle che portano sempre alla guerra?”, domanda Ricchiuti, ribadendo che “la guerra è un crimine”. (clicca qui)

Naufragio migranti in Libia: mons. Perego (Migrantes), “un muro di morti sta salendo nel Mediterraneo”

Il “Venerdì Santo” di quest’anno “incrocia un nuovo naufragio in acque nazionali libiche. Cento nuove croci, soprattutto di donne e bambini, che rischiano d’indicare un rallentamento europeo del salvataggio in mare e, al tempo stesso, il fallimento di un accordo tra Libia e Italia”. A dirlo è il direttore generale della Fondazione Migrantes, mons. Gian Carlo Perego, arcivescovo eletto di Ferrara-Comacchio, dopo il naufragio di migranti al largo della Libia, a poche miglia da Tripoli. (clicca qui)

Carcere di Paliano: Cersosimo (direttrice), per la Messa in Coena Domini il Papa “ha scelto gli ultimi tra gli ultimi”

Papa Francesco “ha scelto gli ultimi tra gli ultimi, quanti hanno più bisogno”, per la Messa in Coena Domini di quest’anno. Così parla Nadia Cersosimo, direttrice del carcere di Paliano, in un’intervista al Sir all’indomani della visita del Papa. “Solo ora – racconta – iniziamo a prendere coscienza della meraviglia del dono che il Santo Padre ci ha fatto venendo qui, all’inizio del triduo pasquale. Continuiamo a lavorare come sempre, ma con uno spirito diverso. C’è una sorta di gioia che non è comune, che può venire solo dall’amore di Dio, un amore incommensurabile, che davvero lascia lo spazio per il perdono per tutti coloro che hanno sbagliato”. (clicca qui)

Reddito di inclusione: siglato un memorandum tra Governo e Alleanza contro la povertà

Un memorandum per condividere il percorso di attuazione della legge delega di contrasto alla povertà è quello siglato oggi tra il Governo e l’Alleanza contro la povertà. I rappresentanti delle 37 organizzazioni, che compongono l’Alleanza, sono stati ricevuti a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni. “Iniziamo una fase che inaugura un nuovo modo di pensare l’intervento pubblico in tema di povertà”. Lo ha affermato il portavoce dell’Alleanza contro la povertà, Roberto Rossini (che è anche presidente delle Acli), intervenendo a Palazzo Chigi. (clicca qui)