Haiti: dopo 13 anni si conclude missione di pace Onu

(DIRE-SIR) – Dopo 13 anni si conclude la missione di pace delle Nazioni Unite ad Haiti: lo ha deciso il Consiglio di sicurezza dell’Onu, alcuni mesi dopo le elezioni presidenziali definite “un grande passo verso la stabilizzazione”. Il rientro dei 2342 peacekeeper della Minustah, questo l’acronimo della missione, è previsto entro il 15 ottobre. Al posto dei militari sarà dispiegato un contingente di 1275 funzionari e agenti di polizia, incaricati di sostenere il sistema giudiziario del Paese per i prossimi due anni.

Attraverso una portavoce, il presidente Jovenel Moise ha sottolineato che le Nazioni Unite hanno aiutato Haiti “in una fase molto difficile” ma che il Paese non può “dipendere all’infinito” dai peacekeeper “per la propria sicurezza e stabilità”.

La missione di pace era stata dispiegata nel 2004, quando lo scoppio di una rivolta popolare aveva costretto l’allora presidente Jean-Bertrand Aristide all’esilio. A chiedere la fine della Minustah è stato nei mesi scorsi il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres. Tra le ragioni ci sarebbero anche i costi di gestione della missione, che raggiungono i 346 milioni di dollari. Il contesto è quello di un disimpegno degli Stati Uniti, che a oggi contribuiscono per oltre il 28 per cento delle spese di peacekeeping dell’Onu.

