Disabilità: Uildm, il sostegno del mondo del calcio e del basket in occasione della Giornata nazionale 2017

In occasione della Giornata nazionale Uildm 2017 dedicata al progetto “Giocando si impara”, “il mondo del calcio e del basket scendono in campo al nostro fianco – si legge in una nota dell’associazione -. Grazie a Lega Serie A che durante la 32ª giornata di Campionato, il 15 aprile, dagli stadi di Milano, Cagliari, Firenze, Genova, Palermo, Pescara, Roma, Torino, Sassuolo e Napoli lancerà attraverso le squadre e i giocatori l’invito a sostenere il diritto al gioco di tutti i bambini. Grazie a Legabasket Serie A, che ci sostiene dall’11ª giornata e anche in occasione della 12ª, sempre il 15 aprile, dai palazzetti di Brindisi, Brescia, Avellino, Como, Varese, Sassari, Pesaro e Reggio Emilia ricorderà l’importanza di dare a tutti i bambini l’opportunità di sperimentare cosa significa giocare insieme”. Degli oltre 8.000 comuni italiani, ricorda l’Uildm, “poco più di 350 offrono parchi inclusivi e/o parchi con almeno una giostra accessibile, meno del 5%”. “Giocando si impara” ha come obiettivo dotare queste aree di giochi adatti anche ai bambini con disabilità. “Rendere inclusivi i parchi gioco significa lavorare sul presente e soprattutto sul futuro: le relazioni che si creano tra i bambini di oggi sono la società nella quale si troveranno gli adulti di domani. Attraverso i bambini e il gioco, che diventa un’opportunità di includere tutti, raccontiamo un mondo possibile”, dichiara Marco Rasconi, presidente dell’Uildm.