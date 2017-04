Diocesi: Reggio Calabria-Bova, martedì 19 aprile l’incontro “Cerco il lavoro che mi invento”

Cultura e lavoro sono le due “leve” per lo sviluppo della Calabria. Ne è consapevole la diocesi di Reggio Calabria–Bova, che su stimolo dell’arcivescovo, mons. Giuseppe Fiorini Morosini, e in comunione con tutte le Chiese del Sud, sta cercando di promuovere un dibattito che investa il presente, oltre che il futuro dei giovani del Mezzogiorno. Per farlo – si legge in una nota – occorre porre “l’accento sulla cultura del lavoro, inteso come autoimpiego”. In questa direzione va l’incontro, dal titolo “Cerco il lavoro che mi invento”, del prossimo 19 aprile, (ore 10.30, auditorium “Nicola Calipari” del Consiglio regionale della Calabria a Reggio Calabria), destinato a tutti i giovani, in particolare agli studenti delle quinte classi delle scuole superiori. Un appuntamento fortemente voluto da mons. Morosini, che ha già incontrato tanti rappresentanti delle associazioni di categoria che saranno, al pari dei giovani, i protagonisti della mattinata del 19 aprile. Coldiretti, Camera di commercio, Confindustria, Progetto Policoro, Istituto diocesano sostentamento clero, Confcooperative, Confartigianato, Ismea, Banca Etica, Banca Prossima, Ep Turismo e Facoltà di Agraria hanno espresso la volontà di tracciare un piano operativo al servizio dei giovani: un appuntamento “di lavoro”, quello del 19 aprile, tra le forze produttive del territorio e gli studenti che intravedono nell’emigrazione l’unica chance per migliorare la propria condizione di vita.

“Sono convinto – spiega mons. Morosini – che il modo migliore per aiutare i giovani sia proporre loro una nuova mentalità rispetto al lavoro”. È finito il tempo del ‘posto fisso’, oggi bisogna crearsi un posto di lavoro e soprattutto bisogna capire che non esistono lavori ‘nobili’ e lavori ‘degradanti'”. Un’attenzione a trecentosessanta gradi, quella dell’arcidiocesi di Reggio Calabria – Bova che oggi può contare su una serie di “buone prassi” maturate in seno all’esperienza vincente del Progetto Policoro. All’appuntamento del 19 aprile, alle 10.30, all’auditorium “Nicola Calipari” sono invitati anche i genitori.