Diocesi: Mons. Santoro (Taranto) a processione Madonna addolorata, “liberaci dall’indifferenza verso i migranti”, “dal terrorismo”, dai “venti di guerra”

“Maria Santissima Addolorata, noi vogliamo seguirti per tutta questa notte. Stare con te che dai sollievo al nostro dolore. Liberaci da questi venti di guerra che spirano nel mondo dalla Siria alla Corea soffiando per gli Stati Uniti e per la Russia. Liberaci dal terrorismo che serpeggia per l’Europa dalla Francia al Belgio, dalla Germania alla Gran Bretagna e ora alla Svezia e all’Egitto. Liberaci dall’indifferenza verso i migranti, donaci regole per l’accoglienza ispirate alla giustizia, alla prudenza, ma sempre alla solidarietà”. È l’invocazione dell’arcivescovo di Taranto, mons. Filippo Santoro, prima dell’avvio del pellegrinaggio della confraternita di san Domenico, alla mezzanotte, con l’uscita del simulacro della Madonna addolorata, vestita di nero, dalla chiesa di san Domenico, nella Città vecchia. Fino alle 14, il simulacro della Vergine vagherà tra i vicoli dell’isola e oltre il ponte girevole, nel borgo. L’arcivescovo ha ricordato anche le disgrazie che Taranto vive quotidianamente e, rivolgendosi alla Madre di tutti i dolori, ha chiesto: “Libera il nostro cielo, il nostro mare e la nostra terra dall’inquinamento. Liberaci dalle precarietà del lavoro, dalla disoccupazione, particolarmente quella giovanile, dal caporalato, dall’illegalità e dagli inganni delle droghe diffuse dai mercanti di morte. Illumina la nostra notte; fa che chi si propone per gli incarichi pubblici lo faccia per servire e non per essere servito”.