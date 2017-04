Cultura: Munera, seminario estivo ad Assisi. “Come pensare e dire oggi il maschile e il femminile?”

Giunge alla quarta edizione il seminario annuale di Munera (rivista europea di cultura) dedicato al tema “Maschile e femminile”. “L’umanità si è a lungo pensata in termini sostanzialmente maschili: in molte lingue uomo è non a caso sinonimo di essere umano”, spiegano i promotori. “Oggi siamo consapevoli che quell’uomo non è che un’astrazione, esistendo soltanto maschi e femmine di essere umano: l’umanità si compie nell’incontro di alterità irriducibili”. “Come pensare e dire oggi il maschile e il femminile?”. Il seminario, aperto a tutti, avrà luogo dal 29 luglio al 2 agosto: i partecipanti saranno ospitati presso la Cittadella della Pro civitate christiana, nel cuore di Assisi. Interverranno: Giantonio Borgonovo, biblista; Cettina Militello, teologa; Salvatore Natoli, filosofo; Consuelo Corradi, sociologa; Maurizio Gusso, esperto di didattica storico-interdisciplinare. Per ricevere informazioni e iscrizioni, aperte da oggi: info@muneraonline.eu; www.muneraonline.eu.