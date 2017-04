Cile: il card. Ezzati (Santiago) ha lavato i piedi a un gruppo di migranti provenienti da vari Paesi latinoamericani

Il cardinale Ricardo Ezzati, arcivescovo di Santiago del Cile, ha presieduto ieri nella Cattedrale metropolitana la celebrazione “in Coena Domini”, con il rito della lavanda dei piedi, effettuata ad un gruppo di migranti provenienti da diversi paesi dell’America Latina. Nella sua omelia Ezzati ha dedicato intense parole a coloro che rappresentano il futuro del Paese: “Vengono da differenti luoghi dell’America Latina, molti di loro rappresentano altri fratelli che frequentemente assistono all’Eucaristia in questa Cattedrale, vengono da situazioni difficili come quelle che si vivono in Venezuela, Colombia, Santo Domingo, Perù, Bolivia e in altri Paesi del Sudamerica. A loro vogliamo aprire il nostro cuore, di fronte al loro desideriamo metterci in ginocchio per dirgli che Gesù è il loro primo servitore”. Ed ha continuato: “La celebrazione di oggi pomeriggio è un invito a credere, a vivere e a proclamare ciò che Gesù Cristo ci ha insegnato: il comandamento nuovo dell’amore, che noi ci amiamo gli uni gli altri, fino a dare la vita come ha fatto Gesù. Dio non ci chiama al martirio, ma ci chiama ad un dono quotidiano”. I migranti, secondo quanto riportato dall’ufficio comunicazioni dell’arcidiocesi, hanno molto apprezzato il gesto del cardinale e lo spirito di accoglienza che si è respirato. In particolare due venezuelani, Julio Aguilar e Redlich García, hanno chiesto di pregare per la difficile situazione del loro Paese.