Avvenire: i temi della prima pagina di domani 15 aprile. “Giochi” di guerra in Asia orientale, Via Crucis del Papa, patto contro la povertà, cristiani perseguitati

“Avvenire” dedica la sua apertura ai pericolosi “giochi” di guerra che si stanno svolgendo in Asia orientale, con le minacce reciproche di azioni militari tra Corea del Nord e Stati Uniti. L’editoriale è a firma di Raul Caruso, studioso dell’Università Cattolica. “La reazione di un numero crescente di persone di fronte alla sofferenze di altri esseri viventi ha costituito negli ultimi anni un vincolo per molti governanti nella conduzione della guerra – scrive Caruso -. Ma in poche settimane Trump e i suoi generali hanno chiarito di non avere tentennamenti in questo senso. La scelta di utilizzare l’ordigno non-nucleare più potente finora impiegato – la “madre di tutte le bombe” – esplicita questo tipo di attitudine nei confronti dell’impegno bellico. Le caratteristiche tecniche della superbomba GBU-43, infatti, sono profondamente rivelatrici in questo senso”. La fotocronaca è per la Via Crucis presieduta da Papa Francesco. A centro pagina, un titolo per il patto contro la povertà. Nel suo commento, Francesco Riccardi scrive: ” È la prima volta che un governo si impegna a concordare e seguire alcuni criteri guida nell’attuazione di una legge con un soggetto sociale composito e non semplicemente portatore di interessi in materia, come l’Alleanza contro la povertà, cartello nato dalla spinta di Caritas e Acli, al quale si sono via via uniti i sindacati confederali, gli enti locali, numerose associazioni e ong”. Richiami poi a un’inchiesta sulla persecuzioni delle minoranze in Cina e per un reportage dall’Egitto, dove i cristiani si accingono a celebrare una Pasqua di tensione.