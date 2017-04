90 anni di Benedetto XVI: mons. Gianotti (Crema), “la sua fede, dottrina e umiltà sono ancora un dono prezioso per tutta la Chiesa”

“Dio, ricco di misericordia, voglia custodire nella sua pace il nostro papa emerito, la cui fede, dottrina e umiltà sono ancora un dono prezioso per tutta la Chiesa”. È un passaggio del messaggio con cui, anche a nome dell’intera comunità diocesana, il vescovo di Crema, monsignor Daniele Gianotti, formula “i più fervidi e riconoscenti auguri al Papa emerito, Benedetto XVI, in occasione del novantesimo compleanno che, per felice coincidenza, cade la domenica di Pasqua, 16 aprile”. “Cristo Gesù, morto e risorto, al quale Benedetto XVI ci ha insegnato a guardare come al Signore sempre vivente e presente nella sua Chiesa – prosegue il messaggio pubblicato sul settimanale diocesano “Il Nuovo Torrazzo” – lo sostenga sempre con il dono dello Spirito”. “La preghiera con la quale Papa Benedetto accompagna il cammino del Popolo di Dio porti frutti abbondanti per l’annuncio del Vangelo a tutte le genti”, aggiunge mons. Gianotti, che conclude: “Buon compleanno, Papa Benedetto. Ad multos annos”.