Rai Due: “Sulla via di Damasco”, la puntata di Pasqua a Pescara del Tronto “Cadere e rinascere”

Puntata speciale di Pasqua per la trasmissione “Sulla via di Damasco”, dal titolo “Cadere e rinascere”, il prossimo 15 aprile, alle 7.45 su Rai Due, in esterna da Pescara del Tronto, frazione di Arquata (AP), luogo simbolo della sofferenza, dove le macerie del terremoto hanno sepolto tutto, affetti, progetti, amicizie. Dai luoghi di questa Via Crucis – si legge in una nota – mons. Giovanni D’Ercole, in compagnia di Danilo Dionisi, vigile del Fuoco di Ascoli, annuncia la Pasqua, il trionfo dell’Amore, il passaggio dalla morte alla vita, attraverso le testimonianze di chi è sopravvissuto alle tante scosse dell’esistenza ed oggi prova a ricominciare. Come è accaduto a Stefano, panettiere di Arquata, che dai crolli è scampato per miracolo. Oggi, come racconterà, è un uomo nuovo, innamorato della vita, avendo scoperto, in quella prova di dolore, che solo l’amore resta. I crolli non hanno intrappolato nemmeno la speranza di vita di Giovanni, giovane allevatore di Ussita (Mc), che con coraggio ha deciso di proseguire la propria attività, salvando il lavoro, la famiglia ed i suoi animali. È nel segno della risurrezione anche la testimonianza di Beniamino, “risorto dal sepolcro freddo e gelido della strada” grazie ad un imprenditore che si è accorto di lui vedendo la puntata di “Sulla Via di Damasco” lo scorso Natale. Prima senzatetto, invisibile; oggi rinato grazie al lavoro e all’amore che non giudica. Le telecamere di “Sulla Via di Damasco” saranno ad Orte per raccontare la processione del Venerdì santo, una manifestazione di devozione tra le più antiche, di grande bellezza e suggestione. In chiusura, lo scrittore Cesare Biasini Selvaggi presenta le meraviglie artistiche della Croce, icona dell’amore divino e dell’ingiustizia umana.