Pasqua 2017: mons. Pichierri (Trani-Barletta-Bisceglie), “Cristo risorto ci faccia gustare la bellezza di scoprirci fratelli e sorelle”

“Gesù risorto è l’amore del Padre che si autodona a noi per rigenerarci col suo Spirito. Siamo creature divinizzate!”: lo scrive l’arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, mons. Giovan Battista Pichierri, in occasione della Santa Pasqua, nel suo messaggio “Solo l’amore resta”. Pasqua “è il nuovo inizio della vita umana, il ‘primo giorno della settimana’ che ricorda il primo giorno della creazione: ‘E fu sera e fu mattina, primo giorno’”, prosegue. La risurrezione di Gesù “si presenta come l’inizio di una nuova creazione definitiva”. Con Gesù Risorto, continua Pichierri, “si può ricominciare non come se nulla fosse accaduto, ma proprio perché tutto è accaduto”. “Il Cristo risorto ci faccia gustare la bellezza di scoprirci fratelli e sorelle in Cristo molto di più di quando ognuno pensa a se stesso in modo egoistico. Sperimenteremo allora che Gesù Cristo, nostra vita nuova, è risorto, davvero è risorto!”, conclude.