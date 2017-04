Pasqua 2017: mons. Napolioni (Cremona) “Gesù ci parla attraverso i giovani, i più capaci di osare”

È sul tema del “passaggio” il Messaggio per la Pasqua del vescovo di Cremona, mons. Antonio Napolioni, diffuso questa mattina, 13 aprile. “Un passaggio epocale – scrive il vescovo – che alle nostre generazioni è capitato di vivere, un tempo di rapidissimi e sconvolgenti mutamenti, in cui vediamo realtà che appaiono in crisi e vanno scomparendo, mentre fatichiamo a decifrare il futuro, il nuovo, l’orizzonte. Testimoni di assurda e vile violenza su inermi ed innocenti, in un travaglio che sembra non aver fine”. “In mezzo al guado – prosegue il messaggio – non sappiamo se tornare indietro (sarebbe impossibile) o passare all’altra riva, con tutte le sue incognite. Chi ci guiderà?” è la domanda di mons. Napolioni. “Credo che i giovani, quando non sono precocemente influenzati dal pessimismo degli adulti, siano i più capaci di osare, di fermarsi ad ascoltare le voci e interpretare le lingue, senza paura di diventare cittadini del mondo – afferma il presule -. E credo che Gesù, il Vivente, possa parlarci anche attraverso di loro, profeti del Regno di Dio anche senza saperlo. Per questo, sviluppiamo in ogni parrocchia la preparazione del Sinodo dei Giovani, per non restare indietro nel cammino”. L’augurio di mons. Napolioni è “di veder crescere l’unità del gregge, l’armonia nella famiglia, la testimonianza della carità. Da questo riconosceranno Colui in cui crediamo, da quanta cura avremo gli uni per gli altri”.