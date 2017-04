Pasqua 2017: gli auguri della comunità romena ortodossa in Italia, “Cristo risorto è luce e speranza del mondo”

“Nella gioia della celebrazione comune della Pasqua auguriamo a tutti, con il saluto pasquale bizantino e ortodosso, una buona e salutare Pasqua. Cristo è risorto! È veramente risorto!”. Sono gli auguri della comunità romena ortodossa in Italia, una popolazione di quasi un milione di fedeli suddivisi in 230 parrocchie in Italia. In un comunicato diffuso oggi dalla Diocesi ortodossa romena d’Italia si spiega che “dal 1583, anno in cui entra in vigore il calendario gregoriano, principalmente nel mondo occidentale e in specie nel mondo cattolico, la data della Pasqua non ha più coinciso con le altre tradizioni cristiane”. “Nel corso dei secoli, tuttavia, la data della Pasqua ha coinciso” e coincide anche nel 2017. “Quest’anno celebreremo la santa Pasqua insieme. Saremo in unione nella celebrazione dei Misteri della nostra redenzione/salvezza”. “Nonostante la diversità nel dinamismo dei riti, la Chiesa del primo millennio, nel celebrare il mistero della Morte/Sepoltura e Resurrezione del Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivente, non si limitava alla sola memoria dell’evento salvifico, ma intendeva testimoniare al mondo e alla storia che non c’è altra salvezza se non in Cristo risorto, luce e speranza di un mondo che vive nelle tenebre e che può, nel fulgore del Risorto, entrare nella vera luce. Ed è per questo che i riti della Resurrezione, tanto nella Chiesa ortodossa che in quella romano cattolica, cominciano con la luce: Cristo risorto è luce e speranza del mondo. Chi accoglie la Luce, Cristo, diviene egli stesso luce con Cristo, per Cristo e in Cristo”.