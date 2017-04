Papa Francesco: sarà a Cesena nella mattina del 1° ottobre. Poi andrà a Bologna

foto SIR/Marco Calvarese

Papa Francesco sarà a Cesena nella mattina del 1° ottobre prossimo, in occasione dei 300 anni dalla nascita di papa Pio VI Braschi, nativo di Cesena. L’annuncio è stato dato ieri sera da monsignor Douglas Regattieri, vescovo di Cesena-Sarsina, al termine della Messa Crismale. Subito dopo l’annuncio dell’inattesa notizia, le campane del Duomo hanno suonato a festa. In una cattedrale gremita di fedeli e di tantissimi sacerdoti (era presente anche il vescovo emerito Lino Garavaglia), il vescovo Regattieri ha detto: “Ora sedetevi. No, nulla di strano, non è un lungo avviso, ma è meglio che vi sediate. Vi dico che papa Francesco sarà a Cesena il primo ottobre”. Per questa visita, ha aggiunto il vescovo, “ho insistito tanto, come quelle vedove del Vangelo che insistono tanto con nostro Signore. Ho consegnato la prima lettera di richiesta direttamente al Papa il 3 ottobre 2013. Poi ho insistito ogni volta che ne avevo occasione. Alla fine è arrivata questa bella notizia”. Regattieri ha poi raccontato in sacrestia che ha avuto conferma ufficiale il 2 aprile scorso, durante la visita di papa Francesco a Carpi. Di come sarà organizzata la visita del Papa non si sa molto. Il vescovo ha detto “nella mattina papa Francesco sarà a Cesena, per la celebrazione della Messa, poi andrà a Bologna”. Intanto per questa mattina, alle ore 12, è convocata una conferenza stampa.