Papa Francesco: Messa Crismale, “senza la Madonna non possiamo andare avanti nel nostro sacerdozio”

“Superare la tentazione della paura: quel non avere il coraggio di farsi riempire fino all’orlo, quella pusillanimità di non andare a contagiare di gioia gli altri”. È l’invito rivolto dal Papa ai sacerdoti, sull’esempio di Maria a Cana. “Le gioie del Vangelo – sono molte e diverse, a seconda di come lo Spirito vuole comunicare in ogni epoca, ad ogni persona in ogni cultura particolare – sono gioie speciali”, ha affermato Francesco nell’omelia della Messa crismale: “Vanno messe in otri nuovi”, in cui “il lieto annuncio si conserva bene, non diventa aceto e si versa in abbondanza”. Come le anfore di pietra delle nozze di Cana, che Maria ordina di riempire fino all’orlo. “Immagino che qualcuno dei servitori avrà guardato Maria per vedere se così era sufficiente e ci sarà stato un gesto con cui lei avrà detto di aggiungere un secchio in più”, le parole del Papa per spigare che “Maria è l’otre nuovo della pienezza contagiosa”. “Senza la Madonna non possiamo andare avanti nel nostro sacerdozio”, ha aggiunto a braccio. “La sua pienezza contagiosa ci permette di superare la tentazione della paura”, ha assicurato Francesco: “Quel non avere il coraggio di farsi riempire fino all’orlo, quella pusillanimità di non andare a contagiare di gioia gli altri”.