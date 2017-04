Papa Francesco: il programma della visita a Cesena e Bologna il 1° ottobre

Il Papa, accogliendo l’invito di monsignor Douglas Regattieri, vescovo di Cesena-Sarsina, si recherà in visita a Cesena, nella ricorrenza dei trecento anni della nascita di Papa Pio VI. Accogliendo, inoltre, l’invito di monsignor Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, in occasione del Congresso eucaristico diocesano, Francesco si recherà in visita pastorale alla diocesi di Bologna. A darne notizia è oggi la Sala Stampa della Santa Sede, che ha diffuso anche il programma ufficiale. Domenica, 1° ottobre, il Papa arriverà in elicottero all’ippodromo di Cesena, dove in piazza del Popolo avverrà l’incontro con la cittadinanza, seguito dall’incontro in cattedrale con il clero, i giovani e le famiglie. Dall’ippodromo di Cesena, Francesco partirà in elicottero per Bologna, dove all’Hub regionale di via Mattei incontrerà i giovani sbarcati sulle coste italiane. Subito dopo la recita dell’Angelus, in piazza Maggiore, con la partecipazione del mondo del lavoro. Dopo l’Angelus, il pranzo con i poveri, nella basilica di San Petronio. Nel pomeriggio, l’incontro con il clero in cattedrale e l’incontro con il mondo universitario, nella basilica di San Domenico. La celebrazione della Messa sarà il momento conclusivo del viaggio papale, prima della partenza in elicottero da Bologna e il rientro in Vaticano.