Papa Francesco: arrivato nella basilica di San Pietro per la Messa del Crisma

Papa Francesco ha fatto il suo ingresso qualche minuto prima delle 9.30 nella basilica di san Pietro, per la Messa Crismale del Giovedì Santo, che dà inizio ai riti del Triduo Pasquale. Lunghissima e solenne, come di consueto, la processione nella navata centrale. Il bianco è oggi il colore dominante. Papa Francesco presiede la liturgia che si celebra in questo giorno in tutte le cattedrali, affiancato dai cardinali, dai vescovi e i presbiteri (diocesani e religiosi) presenti a Roma. Nel corso della celebrazione eucaristica, i sacerdoti rinnovano le promesse fatte al momento della loro ordinazione. Poi la benedizione dell’olio degli infermi, dell’olio dei catecumeni e del crisma.