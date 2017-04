Papa Francesco: a “la Repubblica”, “il mondo deve fermare i signori della guerra” che “guadagnano con il sangue degli uomini e delle donne”

foto SIR/Marco Calvarese

“Il mondo deve fermare i signori della guerra”. A lanciare un nuovo appello per la pace è ancora una volta Papa Francesco in un’intervista pubblicata oggi sul quotidiano “La Repubblica“. Il Pontefice, che oggi sarà nella Casa di reclusione di Paliano (Frosinone) per celebrare la Messa in Coena Domini con il rito della lavanda dei piedi ad alcuni detenuti, lancia un nuovo appello per la pace nel mondo alla vigilia di una Pasqua in cui in tanti Paesi si consumano spaventosi conflitti di cui sono “gli ultimi, gli inermi” a pagare il prezzo più alto. “Mi viene solo da chiedere con più forza la pace per questo mondo sottomesso ai trafficanti di armi che guadagnano con il sangue degli uomini e delle donne”, le parole del Papa che ha ribadito come il mondo sia “alle prese con una terribile guerra mondiale a pezzi”. “Penso – ha osservato – che oggi il peccato si manifesti con tutta la sua forza di distruzione nelle guerre, nelle diverse forme di violenza e maltrattamento, nell’abbandono dei più fragili. Il mondo deve fermare i signori della guerra. Perché a farne le spese sono sempre gli ultimi, gli inermi”.