Papa Francesco a Cesena: mons. Regattieri (vescovo), “sapevo della visita dal 2 aprile, ma ho tenuto il segreto: sono stati 10 giorni di sofferenza”

“Sono tornato da Carpi, il 2 aprile, con questa notizia che ho tenuto segreta fino a ieri sera. Sono stati 10 giorni di sofferenza”: lo ha detto oggi, scherzando, mons. Douglas Regattieri, vescovo di Cesena-Sarsina, nella conferenza stampa in episcopio, durante la quale sono stati forniti i particolari della visita di Papa Francesco, il prossimo 1° ottobre, in città. Il programma della visita è in corso di definizione. Il Pontefice atterrerà attorno alle 9 in elicottero all’Ippodromo del Savio. Due i momenti importanti con la città. “Si fermerà in piazza del Popolo per incontrare la cittadinanza a cui rivolgerà un discorso – ha continuato mons. Regattieri -. Nel percorso verso la cattedrale, dove incontrerà il clero cesenate e i fedeli, sosterà in preghiera davanti alla statua di Pio VI. Non è prevista alcuna celebrazione. In tarda mattinata si muoverà sempre in elicottero alla volta di Bologna dove, in occasione del Congresso eucaristico diocesano, alle 12 celebrerà l’Angelus e proseguirà nella visita alla città”.

Alla conferenza stampa hanno partecipato il sindaco di Cesena, Paolo Lucchi, e l’assessore alla Cultura, Christian Castorri. Lucchi ha espresso la volontà di “dedicare un luogo significativo della città a Papa Pio VI. Ho già avvertito la Commissione toponomastica di valutare le possibili ipotesi di intitolazione, che ritengo debbano essere individuate nell’ambito degli spazi di maggior prestigio del nostro centro storico”.