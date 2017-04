Papa Francesco a Bologna: l’annuncio della diocesi. Il 1° ottobre incontrerà migranti, poveri, universitari

La basilica di San Petronio a Bologna

Papa Francesco “verrà in visita pastorale a Bologna in occasione del Congresso eucaristico diocesano, domenica 1° ottobre, giorno in cui si celebrerà la ‘Domenica della Parola’, nella quale rinnoveremo ‘l’impegno per la diffusione, la conoscenza e l’approfondimento della Sacra Scrittura’ e al cui termine sarà distribuita a tutti una copia del Vangelo”. Lo ha annunciato oggi l’arcivescovo di Bologna, mons. Matteo Maria Zuppi, esprimendo “la sua più viva gratitudine al Santo Padre per aver voluto benevolmente accogliere il suo invito” e confidando “che le istituzioni religiose e civili, fedeli e cittadini collaborino per preparare adeguatamente, nello spirito e con le opere, la visita del Santo Padre”. Il programma della visita, riporta una nota della diocesi, “prevede, in successione: visita all’Hub regionale di via Mattei; incontro con i giovani nordafricani sbarcati sulle coste italiane; recita dell’Angelus in Piazza Maggiore; pranzo con i poveri nella basilica di San Petronio; incontro con il clero e i consacrati in Cattedrale; incontro con il mondo universitario nella basilica di San Domenico; celebrazione della Santa Messa. Terminata la celebrazione eucaristica, il Santo Padre farà ritorno in Vaticano”.