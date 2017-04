Migrazioni: Parlamento Ue, delegazione in Sicilia visita Cara di Castelnuovo, porto di Augusta e hotspot di Pozzallo

(Bruxelles) La Commissione libertà civili, giustizia e affari interni del Parlamento Europeo sarà in visita a Roma e in Sicilia dal 18 al 21 aprile “per fare il punto della situazione sulla gestione dei migranti e dei richiedenti asilo da parte dell’Italia, e per visitare il Cara di Castelnuovo di Porto, il porto di Augusta (primo sito in Italia per sbarchi di migranti) e l’hotspot di Pozzallo”. Lo conferma l’ufficio stampa del Parlamento europeo, specificando che martedì 18 aprile gli eurodeputati visiteranno l’International Coordination Centre (Icc) di Pratica di Mare e successivamente incontreranno rappresentanti dell’Unhcr, dell’Oim, dell’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione e dell’Arci (Tavolo Asilo). Seguiranno diversi incontri con autorità locali, nonché con Domenico Manzione, sottosegretario di Stato del Ministero dell’interno. Nella mattinata di mercoledì 19 aprile gli eurodeputati si recheranno al centro di accoglienza per richiedenti asilo (Cara) di Castelnuovo di Porto, per poi trasferirsi a Catania dove saranno ricevuti dal prefetto Silvana Riccio, dal questore Giuseppe Gualtieri e dal procuratore Carmelo Zuccaro. Nel pomeriggio del 19 aprile è previsto un incontro con le Ong (Save the Children, Terre des Hommes e Comunità di Sant’Egidio). In serata gli europarlamentari incontreranno il sindaco Enzo Bianco. Giovedì 20 la delegazione visiterà il porto commerciale di Augusta e le aree riservate alle operazioni di sbarco dei migranti, per poi entrare nell’hotspot di Pozzallo. Infine, venerdì 21 aprile, gli eurodeputati s’incontreranno con esperti dell’agenzia Frontex, dell’Ufficio europeo per l’asilo e della Commissione europea presso l’European Regional Task Force di Catania. La delegazione sarà presieduta dalla vicepresidente della commissione Libertà civili del Parlamento europeo Barbara Kudrycka. Ad accompagnare la delegazione anche alcuni eurodeputati italiani.