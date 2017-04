Messa crismale: mons. Semeraro (Albano), l’unzione per “fasciare le piaghe dei cuori spezzati”

“Questa liturgia è festa della Chiesa, la festa di tutti noi che, resi conformi a Cristo, abbiamo come lui ricevuto l’unzione. Per cosa? Per ungere a nostra volta”. Lo ha affermato questa mattina il vescovo di Albano, mons. Marcello Semeraro, nel corso della Messa crismale che ha presieduto nella cattedrale di San Pancrazio. Richiamando quali erano in antichità le situazioni in cui si veniva unti, Semeraro ha rilevato che oggi l’unzione deve servire per “fasciare le piaghe dei cuori spezzati”, cioè “le ferite del cuore”. E, per un sacerdote, questo vale “in particolare per il ministero del confessionale”. Quelle “interiori”, ha spiegato il vescovo, sono “ferite meno visibili, ma forse più dolorose, per le quali ogni terapia fallisce e allora ti portano con sé verso il vuoto”. “E ci sono pure le ferite collettive – ha aggiunto – che segnano un’epoca, o una generazione”. “Quanta nostra storia e anche quanti nostri giorni sono segnati dal dramma della guerra e della violenza”, ha continuato Semeraro, che poi ha sottolineato come “non possiamo illuderci di essere infrangibili. Siamo nelle mani di Dio come vasi di terracotta”. Infatti, “non siamo il vaso di alabastro, che a Betania una donna misteriosa ruppe per versare sul capo di Gesù il profumo di nardo; siamo, piuttosto, quel vaso di creta, di cui scrive san Paolo”. “Eppure proprio in questo vaso Dio ha depositato il suo amore. Egli sa cosa fare dei nostri cocci”. Per questo, ha ammonito Semeraro, “non dobbiamo avere paura delle nostre debolezze”.