Messa crismale: mons. Oliva (Locri-Gerace), riscoprire la “bellezza del portare il lieto annuncio ai poveri e fasciare le piaghe dei cuori spezzati”

“Non lasciatevi prendere dallo scoraggiamento! È il Signore che conduce la nostra storia!”. Questo l’invito del vescovo di Locri-Gerace, mons. Francesco Oliva, ieri sera nella concattedrale di Gerace in occasione della Messa del Crisma. Una celebrazione arricchita da “due gesti particolari: la benedizione della Cattedra episcopale e dell’ambone. Sede e ambone sono strettamente collegati fra loro: il ministero pastorale trova pienezza nella proclamazione della Parola”. Per il presule il “Signore non si arrende di fronte ai nostri limiti e alle nostre infedeltà. Per questo oso chiedervi: trasformiamo le nostre fragilità in risorse, in doni di amore per il bene della diocesi! Non tradiamo le attese delle nostre comunità che chiedono di essere accompagnate alla luce del Vangelo. Lavoriamo. Lavoriamo nella vigna del Signore, senza risparmiarci. Con le energie di cui disponiamo. È questa la via che ci rende interiormente liberi e gioiosi. Sì, ne sono convinto: l’impegno apostolico abbracciato con entusiasmo e una dose di passione in più ci danno forza e ci guariscono dalla tentazione di chiuderci in noi stessi in sterili forme di autoreferenzialità”. Ai fedeli mons. Oliva ha chiesto di aiutare i sacerdoti a non ridursi a “professionisti del sacro”, “esaurendo il proprio tempo nell’esercizio del culto, tralasciando le opere di carità. Sosteneteli nella riscoperta della bellezza del loro essere portatori del lieto annuncio ai poveri, del fasciare le piaghe dei cuori spezzati, del dare agli afflitti una corona invece della cenere, l’olio di letizia invece dell’abito da lutto. Sosteneteli nel loro cammino di fede”. “Lungi da voi – ha continuato – quel mormorare alle spalle, la critica sterile e velenosa, che creano solo divisioni e fanno del male a tutti. Mettendo in contrasto i sacerdoti, favorite malessere nella Chiesa e deturpate il volto di Cristo. Si rende – anche involontariamente – un buon servizio a Satana, origine e causa di ogni divisione. Accogliete i sacerdoti con le loro debolezze e fragilità, ma anche con le loro belle risorse d’intelligenza e con la testimonianza di una vita spesa per il Signore”. E ha concluso: “Se amate la Chiesa e i vostri occhi sono fissi sul Signore, pregate ogni giorno per i vostri sacerdoti e per le vocazioni religiose e sacerdotali. Una preghiera anche per me. Non dimenticatevene”.