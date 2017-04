Messa crismale: mons. Castellucci (Modena-Nonantola), il sacerdote è “mandato a servire i fratelli attraverso la sua umanità”

“Unti con il crisma del battesimo e della confermazione, noi cristiani partecipiamo del ‘sacerdozio’ di Cristo, alla sua carne consacrata al Padre e ai fratelli. E chi di noi ha ricevuto anche l’unzione per il ministero ordinato, sa di non essere trasferito nei cieli, in uno spazio sacro, ma di essere mandato a servire i fratelli attraverso la sua umanità”. Così mons. Erio Castellucci, arcivescovo di Modena-Nonantola, nella Messa crismale celebrata ieri sera nella cattedrale. Il vescovo ha poi citato un incontro fatto alcuni giorni fa in una scuola materna: “Un bimbo di quattro anni e mezzo mi ha chiesto, davanti ad alcuni adulti: ‘puoi dire una preghiera per mio papà, che sta male?’; e ha aggiunto subito, prima che potessi rispondere: ‘e puoi fare anche una magia perché guarisca?’”. “Sarebbe bello – ha proseguito – se potessimo fare queste magie. Ma forse la magia che il Signore domanda a noi, come ministri della grazia, è di saperci inviati alle persone, di testimoniare con la nostra carne, con la prossimità e l’affetto, con una ricca umanità, il lieto messaggio della presenza di Dio, la sua vittoria sulla morte, la liberazione dal peccato, l’anno di grazia del Signore”. “Il nostro messaggio, per entrare nel cuore delle persone, non può essere solo bene incartato – ha concluso – ma deve essere bene incarnato. Questo è un messaggio che dà gioia a chi lo annuncia e a chi lo riceve”.