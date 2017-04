Messa crismale: card. Bagnasco (Genova) ai sacerdoti, “siate felici della vostra vocazione”

“Desidero fortemente, e per questo prego ogni giorno, che siate felici della vostra vocazione”. Ad affermarlo è stato l’arcivescovo di Genova card. Angelo Bagnasco, presidente Cei, parlando ai sacerdoti della sua diocesi durante la Messa crismale nella cattedrale di San Lorenzo. Il cardinale ha ricordato che, per un sacerdote, l’importante “non è avere successo pastorale, essere efficienti, capaci di attirare le folle”. “Neppure chiedo in primo luogo che collaboriate nei molti compiti che avete” ha aggiunto, perché “tutto questo viene dopo”. Infatti “desidero che siate contenti, felici del vostro sacerdozio; e questo non significa essere perfetti, pienamente corrispondenti all’immenso dono ricevuto. Significa essere consapevoli che la nostra vocazione è una dichiarazione d’amore, e che tutto il nostro essere è segnato da questa dichiarazione”. “Cari amici – ha aggiunto il porporato – dimenticare questa prospettiva è dimenticare ciò che siamo per grazia, è perdere la preziosità di ogni nostro atto, è banalizzare la vita, appesantire i giorni, è spegnere l’entusiasmo e diventare tristi. La nostra gioia non dipende dalla salute, dall’assenza di difficoltà e prove, né dal successo o dal plauso, né dal sentirci soddisfatti nelle nostre inclinazioni o idee, ma dal saperci nella volontà di Dio”. “I santi, anche in mezzo alle croci più dure, i martiri di ieri e di oggi – ha concluso – ci richiamano fortemente a questo, al centro. Un padre di famiglia, in mezzo alle difficoltà, è stabile e sereno perché sa di vivere la sua vocazione”.