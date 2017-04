Giovani: il 5 maggio a Vicenza le “Seminariadi” con 300 partecipanti

Si svolgerà il prossimo 5 maggio, a Vicenza, la diciottesima edizione delle “Seminariadi”, manifestazione sportiva che vedrà coinvolti i seminaristi delle scuole medie e delle superiori di tutti i seminari minori dell’Italia Settentrionale (Brescia, Concordia-Pordenone, Vittorio Veneto, Treviso, Verona, Vicenza, Padova e i Carmelitani di Genova). Sono attesi circa 300 partecipanti, accompagnati dai loro educatori e insegnanti. “Sarà un’occasione – si legge in una nota degli organizzatori – per portare a conoscenza dell’opinione pubblica la grande opera di educazione e accompagnamento vocazionale che svolgono i seminari”.





La giornata, che si svolgerà tra il seminario minore e il campo di atletica di Vicenza, si inserisce all’interno di un anno molto importante per la città berica, nominata dall’Associazione capitale europea dello sport (Aces) come “Città europea dello sport 2017”. Alla cerimonia di apertura, in programma dopo le 9 al campo di atletica, interverrà anche il vescovo di Vicenza, monsignor Beniamino Pizziol. Verranno disputate gare di atletica e tornei di calcetto. A fine giornata, il seminario minore ospiterà la cerimonia di premiazione, al termine della quale verrà annunciata la sede della diciannovesima edizione “Seminariadi”.