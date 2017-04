Giornata del circo: mons. Perego (Migrantes), andare e portare “la stima e la vicinanza della Chiesa”

“Il Circo è il luogo in cui le differenze trovano una sintonia, dove la famiglia è al centro, dove l’artista dimostra le straordinarie capacità dell’uomo, dove si ritrova una sintonia esemplare e non strumentale tra l’uomo e i diversi animali”. È quanto afferma oggi il direttore generale della Fondazione Migrantes, mons. Gian Carlo Perego, parlando della Giornata mondiale del circo, la cui ricorrenza sarà il prossimo 15 aprile. “Purtroppo – aggiunge mons. Perego – in Italia questa Giornata di festa è segnata dalle preoccupazione di molte famiglie circensi che rischiano, per una riforma del mondo dello spettacolo viaggiante, di perdere risorse e opportunità fondamentali per continuare una tradizione culturale e artistica importante del circo equestre”. “Non si ha la capacità di valorizzare – osserva – un luogo e uno strumento, quale è il Circo, che in città può portare festa, ha una forte capacità d’integrazione sociale, aspetti importanti ancora di più oggi in tempi di radicalismi e di esclusivismi. Con miopia non si favorisce l’istallazione del Circo nelle zone più accessibili delle città; si penalizza il Circo con animali senza distinzione per chi – come è nella migliore tradizione circense – costruisce una relazione ammaestrativa straordinaria con gli animali, che indica rispetto, cura”. “Purtroppo – conclude il direttore della Fondazione Migrantes – si preferisce generalizzare alcuni episodi negativi e dimenticare un tassello della storia, dell’arte e della cultura popolare italiana”. Da qui l’invito alle comunità parrocchiali e alle Migrantes diocesane di visitare sabato il Circo presente sul proprio territorio, portando a tutte le famiglie e gli artisti del circo, insieme agli auguri pasquali, “la stima e la vicinanza della Chiesa”. La Migrantes in una nota ricorda le parole di papa Francesco al mondo del Circo e dello spettacolo viaggiante, il 16 giugno 2016: “So bene che, per i ritmi della vostra vita e del vostro lavoro, è difficile per voi far parte di una comunità parrocchiale in modo stabile. Perciò vi invito ad avere cura della vostra fede. Cogliete ogni occasione per accostarvi ai Sacramenti. Trasmettete ai vostri figli l’amore per Dio e per il prossimo: il cammino della bellezza. E raccomando alle Chiese particolari e alle parrocchie di essere attente alle necessità vostre e di tutta la gente in mobilità”.