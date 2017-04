Fede e cultura: un premio per onorare la memoria di Eugenio Corti

Il Centro di ricerca “Letteratura e cultura dell’Italia unita” dell’Università Cattolica del Sacro Core di Milano, col sostegno dell’Associazione Eugenio Corti, indice un Premio internazionale per onorare la memoria di Eugenio Corti e promuovere lo studio della sua opera. Il premio – informano gli organizzatori – si articola in due sezioni: premio per la miglior pubblicazione (monografia, saggio critico, edizione filologica) sull’opera di Eugenio Corti, per un ammontare di duemila euro: premio per la miglior tesi di laurea o di dottorato dedicata a Eugenio Corti, per un ammontare di mille euro. L’iscrizione al Premio è gratuita. Possono partecipare indistintamente concorrenti italiani e stranieri e si possono presentare tesi e opere a stampa anche in lingua diversa dall’italiano: non si pongono limiti agli ambiti disciplinari. Le opere e le tesi concorrenti dovranno essere inviate in formato pdf alla segreteria del Premio entro domenica 8 ottobre 2017. La premiazione avverrà il 31 gennaio 2018 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con una cerimonia durante la quale i vincitori avranno l’opportunità di esporre, in sintesi, i risultati della loro indagine.